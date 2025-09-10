Haberler

Gözyaşlarını tutamadı! Ünlü oyuncunun duygusal anları

Gözyaşlarını tutamadı! Ünlü oyuncunun duygusal anları
Güncelleme:
Gözyaşlarını tutamadı! Ünlü oyuncunun duygusal anları
EuroBasket'te 24 yıl sonra yarı finale çıkan '12 Dev Adam'ın Polonya galibiyetinin ardından oyuncu Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'a sarılarak mutluluktan ağladı. Letonya'nın başkenti Riga'da devam eden Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Millilerimiz, Polonya'yı 91-77 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

YUNANİSTAN İLE OYNAYACAĞIZ

Bu turnuvada en son 2001'de yarı final gören '12 Dev Adam' 24 yıl aradan sonra aynı başarıyı tekrarladı. Takımımız yarı final maçını cuma günü Yunanistan ile oynayacak.

SARILIP AĞLADILAR

Bu arada oyuncu Ebru Şahin de 2023'te dünyaevine girdiği eşi Cedi Osman'ı bu maçta da tribünden destekledi. Polonya galibiyetinin ardından Kaptan Cedi Osman, gözyaşlarını tutamayarak tribünde kendisini bekleyen eşi Ebru Şahin'in yanına gitti ve zaferi birlikte kutladı. Şahin eşine sarılarak mutluluktan ağladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
