Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ebru Acer ve Sümeyra Türk, para masa tenisi Dünya Şampiyonası için Tayland'a gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ebru Acer ve Sümeyra Türk, 11-20 Kasım'da Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek ITTF-PTT Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası için Tayland'a gitti. Sporcular, dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için puan kazanmak amacıyla mücadele edecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ebru Acer ve Sümeyra Türk, 11-20 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek ITTF- Ptt Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere Tayland'a gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ITTF-PTT Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, 11-20 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya kentinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Para Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ebru Acer ve Sümeyra Türk ile antrenörlerden oluşan kafile, şampiyonaya katılmak üzere Tayland'a gitti.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, dünya şampiyonluğu elde etmenin yanı sıra 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için puan kazanmak amacıyla mücadele edecek.

"İnşallah ülkemize güzel başarılarla döneceğiz"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyona öncesinde yaptığı değerlendirmede milli sporculara güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takım sporcularımız Ebru Acer ve Sümeyra Türk ile birlikte Dünya Şampiyonası için Tayland'a geldik. Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden kıymetli özel sporcularımızın bu önemli organizasyonda da ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek, ülkemize altın madalya kazandırıp İstiklal Marşımızı okutacaklardır. Özel sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, Dünya Şampiyonası'nın ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah ülkemize güzel başarılarla döneceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1600 yıllık mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var

Antik mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var
Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
Çin'in dansçı robotu Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde hünerlerini sergiledi

Türkiye'ye getirilen robota bakın! Tarihi zirvede neler yaptı neler
380 kilometre ötedeki Elbruz Dağı Rize'den görüntülendi! Karla kaplı zirve Ardeşen'den net göründü

380 kilometre öteden göründü! Karla kaplı dev zirve kameralarda
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı56

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti43

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti