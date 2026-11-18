Ebru Acer ve Abdullah Öztürk, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Ebru Acer ve Abdullah Öztürk, tekler kategorisinde finale yükseldi. Acer yarı finalde Mui Wui Ng'yi 3-1, Öztürk Valentin Baus'u 3-2 yendi; finalde Acer Maria Galkina ile Öztürk Ming Chih Cheng ile karşılaşacak.
Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Ebru Acer ve Abdullah Öztürk, finale yükseldi.
Tayland'ın Pattaya kentindeki organizasyona tekler kategorisindeki müsabakalarla devam edildi.
Özel sporculardan Ebru Acer, sınıf 11 tek kadınlar yarı finalinde Hong Konglu Mui Wui Ng ile karşılaştı.
Takımlar kategorisinde geçen yıl şampiyonluk yaşayan Ebru, Hong Konglu rakibini 3-1 mağlup ederek finalde Rus sporcu Maria Galkina ile eşleşti.
Abdullah Öztürk ise sınıf 4-5 tek erkeklerde Almanya'dan Valentin Baus'u 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.
Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarında altın madalyası bulunan Abdullah Öztürk, finalde Tayvanlı Ming Chih Cheng'i eleyerek bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.
Milli sporculardan İrem Oluk, Çinli Bian Zhang'e, Kübra Korkut ise Hong Konglu rakibi Kan Shan Chiu'ya kaybederek bronz madalyada kaldı.