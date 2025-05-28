Ebrar Malkan, Boks Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü Oldu

Ordu'da düzenlenen boks şampiyonasında Aydın'ın temsil eden Ebrar Malkan, başarılı performansıyla Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Sporları Gençler-B Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Ordu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Ebrar Malkan ise Aydın'ı temsil etti. Mücadelenin ve rekabetin en üst seviyede yaşandığı turnuva zaman zaman renkli görüntülere de sahne olurken, şampiyonada Aydınlı Ebrar performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 50kilogramda ringe çıkan Ebrar, rakiplerini yenmeyi başararak şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonayı 1 bronz madalya ile tamamladıklarını ifade eden ve öğrencisini başarılı performanslarından dolayı tebrik eden Milli Takım Başantrenörü ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Yavuz Kılıç; "Sporcumuz Ebrar Malkan, 50 kilogramda Genç Kadınlar Türkiye üçüncüsü olmuştur. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe'ye, şube müdürlerimize, bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Aydın'ımıza ve Nazilli'mize hayırlı olsun. Aldığımız her madalyayı babam Abdulaziz Kılıç'a ithaf ediyoruz" dedi. - AYDIN