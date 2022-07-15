Ebrar Karakurt yaptığı hareketten dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi - Haberler

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Ebrar Karakurt yaptığı hareketten dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Tayland ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakibini 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Mücadelenin üçüncü setinde Ebrar, aldığı sayı sonrası sevinç yaşarken karşı takıma doğru bağırdı. Yıldız oyuncu bu hareketinden dolayı özür diledi.

Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Milli Takımımız, Taylandı geriye düştüğü maçta 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin üçüncü setinde Ebrar, aldığı sayı sonrası sevinç yaşarken karşı takıma doğru bağırdı. Bu hareket sonrası Ebrar Karakurt maç sonrası özür diledi.

ÖZÜR MESAJI

Yaptığı davranış sonrası açıklama yapan Ebrar, "Sevgili Tayland taraftarları; Sporda hırslı olmak doğaldır. Bu değerli oyuncularına karşı bir şey değildi. Ülkenizi ve oyuncularınızı seviyorum. Hepimiz bu sporun bir parçasıyız'' ifadelerini kullandı.

YARIN YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda yarın İtalya ile yarı final müsabakasına çıkacak. TRT 1'den yayımlanacak maç saat 18.30'da başlayacak.

Ebrar Karakurt yaptığı hareketten dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Filenin Sultanları Ebrar Karakurt voleybol Spor Haberler

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