- Ebrar Karakurt : "Türk kadının gücünü ABD'de gösterdiğimizi düşünüyorum"

Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

İSTANBUL - 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Milli takımın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, "Türk kadının gücünü ABD'de gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin 2023 yılı şampiyonu Türkiye oldu. ABD'de düzenlenen finallerde altın madalya alan Ay-yıldızlı sporcular İstanbul Havalimanı'nda yoğun sevgi gösterisiyle ve çiçeklerle karşılandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada gururlu olduklarını aktararak, "Ülkemize böylesine önemli bir turnuvada ülkemizin spor anlamında en iyi altın madalyalarından birini getirdik. Türk kadının gücünü ABD'de gösterdiğimizi düşünüyorum. Takım olarak yaptığımız bütün işlerden çok gururluyum. Takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Bizi burada karşılamaya gelen insanlara çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi takip eden ve her zaman arkamızda itici güç olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım bu hikayemizin sadece bir başlangıcı olur. Beraber aynı kadro daha iyi hikayeler de yazabiliriz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Onlara ilham olabilmek muhteşem"

Türkiye'nin 'Voleybol ülkesi' olarak anıldığı hatırlatılırken, Ebrar şöyle yanıt verdi:

"Bence bunu dünya birincisi oluşumuz ile de kanıtlıyoruz. Voleybol denildiğinde Türkiye artık birinci sırada, gerçekten bizim için bu durum çok önemli. Bize desteklerini göstermeye gelen bir sürü insan var ve onlara ilham olabilmek benim için muhteşem."