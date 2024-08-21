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Ebrar Karakurt, babasının düğününde halay çekip hüngür hüngür ağladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, babası İsmail Karakurt'un düğününe katıldı. Babasına sarılıp ağladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Karakurt'un o anları kısa sürede viral oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, dünya evine girdi. Karakurt, babasının düğününde damat halayı çekip oynadı. İzleyenler, yorum yağmuruna tuttu.

BABASINA SARILIP AĞLADI

Başarılı voleybolcunun, babasına sarılıp ağladığı ve damat halayı oynadığı da görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Baba kızın o duygusal anlarına, "Gözlerim yaşardı izlerken resmen!", "Babanızla uzun ve güzel bir ömrünüz olsun", "Ebrar ağlattın aşkım", "Türkiye'nin en iyi voleybolcularından birini yetiştirdi", "Ebrar baban ve sen birbirinizin şansısınız" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Ebrar Karakurt Ebrar Karakurt Sosyal Medya Spor Baba Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (4)

1gerceklerinsesi:

Yav bizim anamız ağlamış açlıktan. Milyonluk insanlar ağlamış çok mu? Hala samsung s4 mini kullanıyorum, pubg oynarken uçaktan atlayana kadar oyunda 10 kişi kalıyor. En son adamla başa baş kalıyoruz da harita yeni yükleniyor. 15 tane şarkı yüklüyorum hafıza doldu diyor 2 cigobat hafızası var siz ne diyorsunuz kardesim?

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Gjerj Kastoroiti:

bu kadar antipatik biri olamaz şımarık

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SUNSET null:

kız evlenirken baba ağlar tabusunu Ebrar yine ters smaç ile yıktı. hep eleştiri aldı ama kendi dünyasında hep duygusal olduğu bir kere daha görüldü.

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yanıtYanıtla
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