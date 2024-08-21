Ebrar Karakurt, babasının düğününde halay çekip hüngür hüngür ağladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, babası İsmail Karakurt'un düğününe katıldı. Babasına sarılıp ağladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Karakurt'un o anları kısa sürede viral oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, dünya evine girdi. Karakurt, babasının düğününde damat halayı çekip oynadı. İzleyenler, yorum yağmuruna tuttu.
BABASINA SARILIP AĞLADI
Başarılı voleybolcunun, babasına sarılıp ağladığı ve damat halayı oynadığı da görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
YORUM YAĞDI
Baba kızın o duygusal anlarına, "Gözlerim yaşardı izlerken resmen!", "Babanızla uzun ve güzel bir ömrünüz olsun", "Ebrar ağlattın aşkım", "Türkiye'nin en iyi voleybolcularından birini yetiştirdi", "Ebrar baban ve sen birbirinizin şansısınız" şeklinde yorumlar yapıldı.