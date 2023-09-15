EA Sports FC 24 Süper Lig reytingleri açıklandı. Türkiye Süper Ligi'nde yer alan en iyi 10 oyuncunun sıralandığı liste, ünlü futbolcuları bir araya getiriyor. Edin Dzeko, Livakovic, Lucas Torreira ve Mauro Icardi gibi oyuncuların yer aldığı liste, Dzeko'nun Icardi'yi geride bıraktığını gösteriyor.

EA Sports FC 24 Süper Lig reytingleri açıklandı. Burada paylaşılan Türkiye Süper Ligi'nde yer alan en iyi 10 oyuncunun sıralandığı liste, Edin Dzeko, Livakovic, Lucas Torreira ve Mauro Icardi gibi ünlü futbolcuları bir araya getiriyor. Tabii bununla birlikte Icardi ile Dzeko arasındaki rekabet de tekrar kızıştı. Zira 37 yaşındaki Dzeko, 30 yaşındaki Icardi'yi geride bıraktı.

EA Sports FC 24 Süper Lig reytingleri

EA Sports FC 24 reyting tüm heyecanıyla sürerken, Süper Lig'in en iyi reytingine sahip 10 oyuncusu ve farklı klasmanlardaki ilk 10'ları açıklandı. En iyi 10 oyuncunun yanı sıra; Forvet, Orta Saha, Defans ve Kale olmak üzere bu klasmanların en iyi 10 oyuncusu da belirlenerek reyting kartlarındaki yerlerini aldılar.

İşte Türkiye Süper Lig En İyi 10 Oyuncu Listesi:

SıraİsimSoyisimToplam ReytingLigTakımForma İsmi1EdinDzeko83Süper LigFenerbahçeDzeko2DominikLivakovic82Süper LigFenerbahçeLivakovic3DusanTadic82Süper LigFenerbahçeTadic4LucasTorreira82Süper LigGalatasarayTorreria5Frederico Rodriguesde Paula Santos81Süper LigFenerbahçeFred6DriesMertens81Süper LigGalatasarayMertens7WilfriedZaha81Süper LigGalatasarayZaha8MauroIcardi80Süper LigGalatasarayIcardi9FernandoMuslera80Süper LigGalatasarayMuslera10HakimZiyech80Süper LigGalatasarayZiyech

FC 24'te Premier lig ateşi! EA Sports açıkladı

EA Sports FC 24, Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişimle 22 Eylül 2023'te, standart sürüm ile ise 29 Eylül 2023'te oynanabilecek. Oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch versiyonları için ön siparişler açılmış durumda.

EA Sports FC 24 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.50GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

EA Sports FC 24 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i7-6700 3.40GHz / AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı