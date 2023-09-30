Haberler ›› Spor ›› E.Y. Sivasspor ve A. Hatayspor Berabere Kaldı

E.Y. Sivasspor ve A. Hatayspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. Sivasspor, konuk ettiği A. Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar arasında skor üretilmedi.