E.Y. Sivasspor ve A. Hatayspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. Sivasspor, konuk ettiği A. Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar arasında skor üretilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. Sivasspor, konuk ettiği A. Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Manaj'ın kafa vuruşunda kaleci Erce Kardeşler parmaklarıyla topu çıkartmayı başardı.
61. dakikada Dadashov'un ceza yayı üzerinden yaptığı şutta top yandan dışarı çıktı.
73. dakikada Barrow'un pasında topla buluşan N'jie ceza sahası içerisinden kaleyi hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.
76. dakikada topla ceza sahası içerisine giren Lamkel topu müsait durumdaki Rivas'a gönderdi. Rivas'ın şutunda top direkten döndü.
Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarca, Ali Can Alp
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çitçi, Yunus Emre Konak, Emrah Basşan (Koita dk. 75), Charisis, Saiz, Barrow, Manaj (N'jie dk. 67)
Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, Musa, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Görkem Sağlam dk. 60), Kılama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam (Oğuzhan Matur dk. 75), Aburjania, Massanga (Ömer Faruk Beyaz dk. 59), Strandberg (Dadashov dk. 60), Bashiru, Rivas, Lamkel (Fernandes dk. 84)
Yedekler: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Hodzic, Maksimovic, Cengiz Demir
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kart: Ali Saşal, Koita, Clinton N'jie (Sivasspor), Ömer Faruk Beyaz, Massanga, Oğuzhan Matur (Hatayspor) - SİVAS