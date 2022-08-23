E-Devlet'te Fatih Terim çılgınlığı! 19 bin 756 kişi onun ad ve soyadını alabilmek için başvuruda bulundu

Ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-devlet aracılığıyla 24 Aralık'a kadar süre verirken yaşanan bir gelişme ise gündeme damga vurdu. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim ile aynı ad ve soyadını taşımak isteyen 19 bin 756 kişi e-devlet sistemine akın ederek isim değişikliğine başvurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için internet üzerinden e-devlet aracılığıyla 24 Aralık'a kadar süre verdi.

YAKLAŞIK 20 BİN KİŞİ "FATİH TERİM" OLMAK İSTEDİ

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim ismi bu değişiklik için ilginç şekilde öne çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlara birçok mutluluk yaşatan ve çok sevilen Terim ile aynı adı taşımak isteyen 19 bin 756 kişi e-devlet üzerinden isim değişikliğine başvurdu. Adını soyadını Fatih Terim yapmak isteyen taraftarlar, kabul edilmesi halinde yeni isimleriyle hayatlarına devam edecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.