Dzeko'ya kafa atan futbolcunun cezası belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçta Dzeko'ya kafa atan Ousseynou Ba'ya 3 maçlık men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçında Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gören RAMS Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'nın cezasını açıkladı.
3 MAÇ CEZA ALDI
PFDK, Fenerbahçe karşılaşmasında Edin Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kartla oyun dışı kalan Ousseynou Ba'ya 3 maç men cezası verdi.