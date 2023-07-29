Dzeko'nun 1 maç oynaması yetti! Batsuhuayi, takımdan ayrılıyor
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun takıma dahil olmasının ardından, gölgede kaldığı iddia edilen Michy Batshuayi'nin sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre, geçen sezonun formda isimlerinden olan Batshuayi'nin Zimbru maçı sonrası moralinin bozulduğu ve takımda kalmak istemediği öne sürüldü.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun takıma dahil olmasıyla birlikte gölgede kalan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
MUTSUZ OLDUĞU BİLİNİYOR
Belçika basınında yer alan haberlere göre, geçen sezonun formda isimlerinden olan Batshuayi'nin mutsuz olduğuna vurgu yapıldı. 29 yaşındaki futbolcunun Zimbru maçı sonrasında moralinin bozulduğu ve takımda kalmak istemediği iddia edildi.
GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU
Geçen sezon ligi 2'inci sırada bitiren Fenerbahçe'de takımın en iyileri arasında gösterilen yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla 33 maçta 20 gol kaydetmişti.