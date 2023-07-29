Dzeko'nun 1 maç oynaması yetti! Batsuhuayi, takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun takıma dahil olmasının ardından, gölgede kaldığı iddia edilen Michy Batshuayi'nin sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre, geçen sezonun formda isimlerinden olan Batshuayi'nin Zimbru maçı sonrası moralinin bozulduğu ve takımda kalmak istemediği öne sürüldü.