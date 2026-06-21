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Osmaniye'de "15. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi

Osmaniye'de '15. Geleneksel Rahvan At Yarışları' düzenlendi
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen 15. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 7 kategoride 52 at mücadele etti. Dereceye giren at sahipleri ve jokeylere ödüller verildi. Dernek Başkanı Ali Çalık, rahvan at kültürünün yaşatılmasına vurgu yaptı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde "15. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi.

İlçede bulunan yarış pistinde gerçekleştirilen yarışlarda 7 kategoride 52 at mücadele etti.

Yarışlarda dereceye giren atların jokey ve sahiplerine para ve çeşitli ödüller verildi.

Düziçi Rahvan At Derneği Başkanı Ali Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bugüne kadar yapılan 15 yarışın 6'sının Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, 9'unun ise Düziçi Belediyesi tarafından düzenlendiğini söyledi.

Yarışların 700 metre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirildiğini belirten Çalık, "Rahvan atlar, tarihimizde önemli yeri olan atlardır. Az yem yiyen, az su içen, uzun süre yol gidebilen ve binicisini sarsmadan taşıyan özelliklere sahiptir. Yanal ayaklarını kullanarak kendine özgü yürüyüş sergiler. Bu yarışlarla bu kültürün yaşatılmasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek
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