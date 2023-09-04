Düzcespor'un ilk maçını Kusursuz Kafenin özel gençleri tribünde izledi

Düzcespor, kendi evinde Belediye Derincespor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Kusursuz Kafenin özel gençleri ise atılan her golle coştu.

DÜZCE(İHA) – TFF 2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Düzcespor'un kendi evinde Belediye Derincespor ile yaptığı ilk maçını Kusursuz Kafenin özel gençleri de tribünde izledi.

Düzce Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği tarafından hayata geçirilen ve özel gençlerin çalıştığı Kusur Kafe'nin çalışanları TFF 2. Lig kırmızı gurupta mücadele eden Düzcespor'u ilk maçında yalnız bırakmadı. Düzcespor kendi evinde Belediye Derincespor'u 2-1 yendi. Kusursuz Kafenin Gençleri de atılan her golle coştular. Özel gençler bu unutulmaz günü kendilerine yaşatan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür ettiler. - DÜZCE