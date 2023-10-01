Haberler ›› Spor ›› Düzcespor Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'u mağlup etti

Düzcespor Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'u mağlup etti

Düzcespor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında sahasında Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Sedat Cengiz ve Yakup Ramazan Zorlu'nun attığı gollerle Düzcespor galip gelirken, Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'un tek golünü Polat Yaldır kaydetti.