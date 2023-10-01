Düzcespor Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'u mağlup etti
Düzcespor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında sahasında Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Sedat Cengiz ve Yakup Ramazan Zorlu'nun attığı gollerle Düzcespor galip gelirken, Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'un tek golünü Polat Yaldır kaydetti.
Düzcespor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Berkan Çetin, Kurtuluş Aslan, Kerem İlitangil
Düzcespor: Taha Ayan, Serdarcan Eralp, Oğuzhan Aydoğan, Sedat Cengiz, İbrahim Alan, Emre Gündoğdu ( Yakup Ramazan Zorlu dk. 66), Yasin Palaz (Hamit Kulya dk. 35), Şahin Şafakoğlu, İsmail Zehir, Kerem Can Akyüz (Uğur Arslan Kuru dk. 78) Ömer Eserkaya
Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: Cantuğ Temel, Hüseyin Eren Bektaş, Erkul Küçük (Kerem Kılıç dk. 80), Abdullah Çelik, Ufuk Özcan, Harun Özcan (Polat Yaldır dk. 71), Metincan Cici (Mehmet Aslan dk. 62), İrfan Akgün (Mustafa Diler dk. 80), Ahmet Batuhan Akyüz, Ahmet Arda Tuzcu (Hasan Türkyılmaz dk. 80), Umut Aydın
Goller: Sedat Cengiz (dk. 73), Yakup Ramazan Zorlu (dk. 76) (Düzcespor), Polat Yaldır (dk. 90+3) (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)
Sarı kartlar: Şahin Şafakoğlu, Uğur Arslan Kuru, Taha Ayan, Sedat Cengiz (Düzcespor), İrfan Akgün (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor) - DÜZCE