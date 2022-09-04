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Düzcespor: 1 - 1

Spor Haberleri

Düzcespor: 1 - 1

STAT: TarsusHAKEMLER: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Orhan TimurtaşTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Cengiz, Halil İbrahim (Dk. 68 Yılmaz), Alperen Pak (Dk. 68 Oğuzhan), Fatih, Uğur, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 75 Artun), Volkan, Sefa DÜZCESPOR: Ersin - Doğan, Emre, Rıdvan (Dk. 84 Hasan), Yasin (Dk.

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Orhan Timurtaş

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Cengiz, Halil İbrahim (Dk. 68 Yılmaz), Alperen Pak (Dk. 68 Oğuzhan), Fatih, Uğur, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 75 Artun), Volkan, Sefa

DÜZCESPOR: Ersin - Doğan, Emre, Rıdvan (Dk. 84 Hasan), Yasin (Dk. 70 Timur), Mehmet, Kerem, Çınar (Dk. 46 Eren), Erçin (Dk. 77 Alperen Özşahin), Mümin, Altar (Dk. 84 Osman)

GOLLER : Dk. 38 Volkan ( Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 66 Altar (Bitexen Düzcespor)

SARI KART : Gökhan, Uğur ( Tarsus İdman Yurdu), Rıdvan, Mehmet, Eren (Bitexen Düzcespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Bitexen Düzcespor'la berabere 1-1 kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Spor

Fatih Uğur Tarsus Spor Haberler

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