Düzcespor: 1 - 1
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STAT: TarsusHAKEMLER: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Orhan TimurtaşTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Cengiz, Halil İbrahim (Dk. 68 Yılmaz), Alperen Pak (Dk. 68 Oğuzhan), Fatih, Uğur, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 75 Artun), Volkan, Sefa DÜZCESPOR: Ersin - Doğan, Emre, Rıdvan (Dk. 84 Hasan), Yasin (Dk.
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Orhan TimurtaşTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Cengiz, Halil İbrahim (Dk. 68 Yılmaz), Alperen Pak (Dk. 68 Oğuzhan), Fatih, Uğur, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 75 Artun), Volkan, Sefa DÜZCESPOR: Ersin - Doğan, Emre, Rıdvan (Dk. 84 Hasan), Yasin (Dk. 70 Timur), Mehmet, Kerem, Çınar (Dk. 46 Eren), Erçin (Dk. 77 Alperen Özşahin), Mümin, Altar (Dk. 84 Osman)GOLLER : Dk. 38 Volkan ( Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 66 Altar (Bitexen Düzcespor)
SARI KART : Gökhan, Uğur ( Tarsus İdman Yurdu), Rıdvan, Mehmet, Eren (Bitexen Düzcespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Bitexen Düzcespor'la berabere 1-1 kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Spor