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Düzceli Taekwondo Sporcuları Avrupa Başkanlık Kupası'na Katılmaya Hak Kazandı

Düzceli Taekwondo Sporcuları Avrupa Başkanlık Kupası'na Katılmaya Hak Kazandı
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Düzceli Taekwondo milli sporcuları Damla Nur Yılmaz ve Emir Perçin, Samsun'da düzenlenen Ümitler Milli Takım seçmelerinde birincilik elde ederek Avrupa Başkanlık Kupası'nda milli forma ile ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

DÜZCE(İHA) – Düzceli Taekwondo milli sporcuları Damla Nur Yılmaz ve Emir Perçin, Avrupa Başkanlık Kupasında milli forma ile ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Samsun'da düzenlenen Ümitler Milli Takım seçmelerinde Düzceli sporcular Damla Nur Yılmaz ve Emir Perçin tüm rakiplerini geride bırakarak kürsünün sahibi oldular.

Ümitler Milli Takım seçmelerinde birincilik elde eden Taekwondo milli sporcuları Damla Nur Yılmaz ve Emir Perçin, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak Wt Avrupa Başkanlık Kupasında milli forma ile ülkemizi temsil edecekler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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