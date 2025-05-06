Düzceli Taekwondo Sporcuları Avrupa Başkanlık Kupası'na Katılmaya Hak Kazandı

DÜZCE(İHA) – Düzceli Taekwondo milli sporcuları Damla Nur Yılmaz ve Emir Perçin, Avrupa Başkanlık Kupasında milli forma ile ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Samsun'da düzenlenen Ümitler Milli Takım seçmelerinde Düzceli sporcular Damla Nur Yılmaz ve Emir Perçin tüm rakiplerini geride bırakarak kürsünün sahibi oldular.

Ümitler Milli Takım seçmelerinde birincilik elde eden Taekwondo milli sporcuları Damla Nur Yılmaz ve Emir Perçin, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak Wt Avrupa Başkanlık Kupasında milli forma ile ülkemizi temsil edecekler. - DÜZCE