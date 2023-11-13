Düzceli Sporcular Sakarya'da Atıcılık Yarışmasında Dereceye Girdi

Sakarya'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası havalı silahlar atıcılık yarışmasında Düzceli sporcular başarılı performans sergiledi. Yarışmada dereceye giren sporcular madalya ve hediyelerle ödüllendirildi.

DÜZCE(İHA) – Sakarya'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma kupası havalı silahlar atıcılık yarışmasında Düzceli sporcular dereceye girmek için ter döktüler.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Sakarya'da havalı silahlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kupası yarışları yapıldı. Düzceli sporcular yarışmaya damga vurdu. Yarışlarda; Tuğçe Nur Şar genç kadınlar şampiyonu, Hayrunisa Gözütok yıldız kadınlar A şampiyonu, Şeyma Nur Koyuncu yıldız kadınlar A dördüncüsü, Zeynep Özcan yıldız kadınlar B şampiyonu, Hüma Bahar yıldız kadınlar B ikincisi, Bülent Eryakalı büyük erkekler şampiyonu, Ertuğrul Şar genç erkekler üçüncüsü, Ali Barış İnan yıldız erkek B üçüncüsü, Hüseyin Tuna Çetin yıldız erkek B dördüncüsü oldu.

Ayrıca 287 puanla Yıldız Kadınlar B Türkiye rekoru sahibi Düzceli sporcu Hüma Bahar'ın, Türkiye rekorunu 2 puan geçerek toplam 289 puan elde ederken, Zeynep Özcan'da Türkiye rekorunu 4 puanla geçerek 291 puan attı.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verilirken Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Ali Süler, dereceye giren sporcuları tebrik etti. - DÜZCE