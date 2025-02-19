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Düzceli Sporcular Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı

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Çorum'da düzenlenen Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonasında Düzceli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonasında Düzceli sporcular 5 madalya kazandı.

Çorum'da 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya Karadeniz bölgesine bağlı illerden 18 il ve yaklaşık 350 sporcu katıldı. Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonasında Düzceli sporculardan Ela Ecrin Oşak Alt Genç Bayan +67 kg'da birinci, Şehmus Duman Elit Büyük Erkek A Klas 67 kg'da birinci, Ahmet Kafkas Keleş Alt Genç Erkek 63,5 kg'da ikinci, Gökser Negiz Elit Büyük Erkek A Klas +91 kg'da ikinci, Egmen Elbruz Keleş U23 Erkek 63,5 kg'da üçüncü olarak 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Düzceli sporcular elde ettikleri başarılar sonucu yapılacak olan Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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