Düzceli Sporcular Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı

Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonasında Düzceli sporcular 5 madalya kazandı.

Çorum'da 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya Karadeniz bölgesine bağlı illerden 18 il ve yaklaşık 350 sporcu katıldı. Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonasında Düzceli sporculardan Ela Ecrin Oşak Alt Genç Bayan +67 kg'da birinci, Şehmus Duman Elit Büyük Erkek A Klas 67 kg'da birinci, Ahmet Kafkas Keleş Alt Genç Erkek 63,5 kg'da ikinci, Gökser Negiz Elit Büyük Erkek A Klas +91 kg'da ikinci, Egmen Elbruz Keleş U23 Erkek 63,5 kg'da üçüncü olarak 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Düzceli sporcular elde ettikleri başarılar sonucu yapılacak olan Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. - DÜZCE