Düzceli Sporcular Geleneksel Okçulukta Başarı Elde Etti

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu salon puta İstanbul bölge elemelerinde Düzceli sporcular kürsü yaptı.

Eş zamanlı olarak Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, Konya ve Mersin'de gerçekleşen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri 3 bin 285 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu salon puta İstanbul bölge elemelerinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları büyük erkekler bireysel kategorisinde İshak Sönmezoğlu bölge ikincisi, büyük erkekler takımı bölge birincisi ve yıldız kızlar takımı ise bölge üçüncüsü olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. - DÜZCE