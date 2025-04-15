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Düzceli Sporcular Geleneksel Okçulukta Başarı Elde Etti

Düzceli Sporcular Geleneksel Okçulukta Başarı Elde Etti
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Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu salon puta İstanbul bölge elemelerinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları önemli başarılar elde etti. İshak Sönmezoğlu, büyük erkekler bireysel kategorisinde bölge ikincisi olurken, büyük erkekler takımı bölge birincisi ve yıldız kızlar takımı bölge üçüncüsü olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmayı başardı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu salon puta İstanbul bölge elemelerinde Düzceli sporcular kürsü yaptı.

Eş zamanlı olarak Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, Konya ve Mersin'de gerçekleşen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri 3 bin 285 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu salon puta İstanbul bölge elemelerinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları büyük erkekler bireysel kategorisinde İshak Sönmezoğlu bölge ikincisi, büyük erkekler takımı bölge birincisi ve yıldız kızlar takımı ise bölge üçüncüsü olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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