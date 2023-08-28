Düzceli Sporcu Savaş Bulut Türkiye Şampiyonasında İkinci Oldu

Bursa'da düzenlenen Türkiye'nin en elit bilardocularının yarıştığı 3 Bant Bilardo Özel Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Savaş Bulut ikinci oldu. Final müsabakasında Turgay Orak'a 50-41 kaybeden Bulut, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.