Düzceli Sporcu Savaş Bulut Türkiye Şampiyonasında İkinci Oldu
Bursa'da düzenlenen Türkiye'nin en elit bilardocularının yarıştığı 3 Bant Bilardo Özel Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Savaş Bulut ikinci oldu. Final müsabakasında Turgay Orak'a 50-41 kaybeden Bulut, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
Bursa'da düzenlenen Türkiye'nin en elit bilardocularının yarıştığı 3 Bant Bilardo Özel Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcu Savaş Bulut ikinci oldu.
20-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bursa Life Billiards & Bistro'da düzenlenen Türkiye'nin elit 160 bilardo sporcusunun yarıştığı 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcusu Savaş Bulut ikinci oldu.
Final müsabakasında Turgay Orak'a 50-41 kaybeden milli sporcu Savaş Bulut turnuvayı ikinci olarak tamamladı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor