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Düzceli Sporcu Savaş Bulut Türkiye Şampiyonasında İkinci Oldu

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Bursa'da düzenlenen Türkiye'nin en elit bilardocularının yarıştığı 3 Bant Bilardo Özel Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Savaş Bulut ikinci oldu. Final müsabakasında Turgay Orak'a 50-41 kaybeden Bulut, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Bursa'da düzenlenen Türkiye'nin en elit bilardocularının yarıştığı 3 Bant Bilardo Özel Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcu Savaş Bulut ikinci oldu.

20-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bursa Life Billiards & Bistro'da düzenlenen Türkiye'nin elit 160 bilardo sporcusunun yarıştığı 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcusu Savaş Bulut ikinci oldu.

Final müsabakasında Turgay Orak'a 50-41 kaybeden milli sporcu Savaş Bulut turnuvayı ikinci olarak tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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