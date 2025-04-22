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Düzceli Sporcu Ali Demirhan, Karate Grup Müsabakalarında Üçüncü Oldu

Düzceli Sporcu Ali Demirhan, Karate Grup Müsabakalarında Üçüncü Oldu
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Kastamonu'da düzenlenen okul sporları küçükler, yıldızlar karate grup müsabakalarında Düzceli sporcu Ali Demirhan, 50 kilo yıldız erkekler kategorisinde üçüncü olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Okul sporları küçükler, yıldızlar karate grup müsabakalarında Düzceli sporcusu üçüncü oldu. Ali Demirhan Türkiye finallerinde yarışacak.

Kastamonu'da düzenlenen okul sporları küçükler, yıldızlar karate grup müsabakalarına Bartın, Bolu, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Zonguldak, Yalova, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri katılım sağladı.

Okul sporları küçükler, yıldızlar karate grup müsabakaları sonunda Düzceli sporcu Ali Demirhan 50 kilo yıldız erkekler kategorisinde üçüncü olarak 17-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Zonguldak'ta yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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