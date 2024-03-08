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Düzceli Sporcu Ahmet Arif Yesirci Eskrim Kılıç Açık Turnuvasında Madalya Kazandı

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Oğuz Yıldırım eşliğinde müsabakalara katılan Ahmet Arif Yesirci, Eskrim Kılıç U10-12-14 Açık Turnuva Müsabakasında ilk 8'e girerek madalya kazandı.

DÜZCE(İHA) – Eskrim Kılıç Açık turnuva müsabakasında Düzceli sporcu Ahmet Arif Yesirci madalya kazandı.

Eskrim Kılıç U10-12-14 Açık Turnuva Müsabakası Kocaeli Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Oğuz Yıldırım eşliğinde müsabakalara katılan Ahmet Arif Yesirci ferdilerde 58 sporcu arasından ilk 8'e girerek madalyanın sahibi oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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