Düzceli Muhammed Kaan Aktürk Türkiye İkincisi Oldu

Bedensel Engelliler Büyükler Türkiye Halter Şampiyonasında Düzceli sporcu Muhammed Kaan Aktürk Türkiye ikincisi oldu.

Kırıkkale'de 12-15 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen Bedensel Engelliler Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Muhammed Kaan Aktürk Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aktürk elde etmiş olduğu Türkiye başarısı sonucunda Ekim ayında Mısır'da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE