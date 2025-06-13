Düzceli Muhammed Kaan Aktürk Türkiye İkincisi Oldu

Düzceli Muhammed Kaan Aktürk Türkiye İkincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Muhammed Kaan Aktürk, gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu ve Ekim ayındaki Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katılma hakkı elde etti.

Bedensel Engelliler Büyükler Türkiye Halter Şampiyonasında Düzceli sporcu Muhammed Kaan Aktürk Türkiye ikincisi oldu.

Kırıkkale'de 12-15 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen Bedensel Engelliler Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Muhammed Kaan Aktürk Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aktürk elde etmiş olduğu Türkiye başarısı sonucunda Ekim ayında Mısır'da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini taciz eden erkeği ayaklarından vuran kadın için karar verildi

Kendisini taciz eden erkeği vuran kadın için karar verildi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı

Piyasalarda deprem! Altın ve petrol fiyatları fırladı
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

İsim listesi yayımlandı, şubeye gitmeyenin parası devredilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.