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Düzceli Melike Acar, Taekwondo Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Düzceli Melike Acar, Taekwondo Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı
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Antalya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcu Melike Acar, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Şampiyonada toplam 2 bin 800 sporcu mücadele etti.

DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcu Melike Acar, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Antalya'da yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına 70 ilden 2 bin 800 sporcu katılım sağladı. Şampiyonaya antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporcusu Melike Acar Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olurken Hazal Çavuş ise Türkiye yedincisi olarak şampiyonayı tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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