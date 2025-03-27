Düzceli Melike Acar, Taekwondo Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı
Antalya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcu Melike Acar, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Şampiyonada toplam 2 bin 800 sporcu mücadele etti.
DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcu Melike Acar, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.
Antalya'da yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına 70 ilden 2 bin 800 sporcu katılım sağladı. Şampiyonaya antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporcusu Melike Acar Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olurken Hazal Çavuş ise Türkiye yedincisi olarak şampiyonayı tamamladı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor