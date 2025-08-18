Düzceli Karateciler Anadolu Yıldızlar Ligi Finallerinde Başarı Elde Etti

Düzceli Karateciler Anadolu Yıldızlar Ligi Finallerinde Başarı Elde Etti
Düzce'nin genç karatecileri, Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen 2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Finalleri'nde Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olarak gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.

Düzceli karatecilerden Anadolu yıldızlar ligi finallerinde büyük başarı gösterdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen 2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Finalleri, 35 ilden 301 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kulu Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Düzce'yi temsil eden genç karateciler önemli başarılara imza attı.

Düzce kafilesinden Duru Güvendi, 38 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Ecrin Aksu ise 46 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
