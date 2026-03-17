Birinci Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkıyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye Şampiyonu Düzceli Judocu Hiranur Birinci Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkarak ülkemizi temsil edecek.

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde spor hayatını sürdüren Türkiye Şampiyonu judocu Hiranur Birinci, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Başarılı sporcu, 28-29 Mart 2026 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nin Teplice kentinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası müsabakalarında tatamiye çıkarak hem ülkemizi hem de Düzce'yi temsil edecek.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden güçlü sporcuların katılacağı organizasyonda mücadele edecek olan Hiranur Birinci'nin, elde edeceği derecelerle yeni başarılara imza atması bekleniyor.

Avrupa Kupası'nın ardından milli judocumuz, 30-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek uluslararası judo kampına katılarak hazırlıklarını sürdürecek ve tecrübesini artırma fırsatı bulacak. - DÜZCE

