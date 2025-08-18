DÜZCE(İHA) – Düzceli halterci Şevval İnce ve antrenör Bünyamin Durmaz milli takıma davet edildi.

Özbekistan'ın Taşkent kentinde 5-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Asya Central Halter Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecek milli takım kadrosu belli oldu. Turnuvada Düzceli sporcu Şevval İnce, üstün performansı ile milli takıma davet edilirken, antrenör Bünyamin Durmaz da teknik ekipte yer alacak.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü "Milli forma altında ülkemizi temsil edecek olan sporcumuza ve antrenörümüze başarılar diliyor, bu önemli turnuvada kendilerine başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu. - DÜZCE