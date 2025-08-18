Düzceli Halterci Şevval İnce ve Antrenör Bünyamin Durmaz Milli Takıma Davet Edildi

Düzceli Halterci Şevval İnce ve Antrenör Bünyamin Durmaz Milli Takıma Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzceli halterci Şevval İnce, Özbekistan'da düzenlenecek Asya Central Halter Turnuvası'nda milli takıma seçildi. Antrenör Bünyamin Durmaz da teknik ekipte yer alacak.

DÜZCE(İHA) – Düzceli halterci Şevval İnce ve antrenör Bünyamin Durmaz milli takıma davet edildi.

Özbekistan'ın Taşkent kentinde 5-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Asya Central Halter Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecek milli takım kadrosu belli oldu. Turnuvada Düzceli sporcu Şevval İnce, üstün performansı ile milli takıma davet edilirken, antrenör Bünyamin Durmaz da teknik ekipte yer alacak.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü "Milli forma altında ülkemizi temsil edecek olan sporcumuza ve antrenörümüze başarılar diliyor, bu önemli turnuvada kendilerine başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru'dan Serdar Ortaç'a uyarı

Hastalığını ilk kez açıkladı! Serdar Ortaç'a tavsiyede bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.