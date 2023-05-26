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Düzce Yüzme Havuzu İnşaatı Hızla İlerliyor

Düzce Yüzme Havuzu İnşaatı Hızla İlerliyor

Spor Haberleri

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yapımına başlanan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, havuzun sezona yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi sınırlarında yapımına başlanılan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı hızlı bir şekilde yapılıyor. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı havuzu sezona yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından D-100 Karayolu İslahiye köyü mevkiinde yaptırılan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşası devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı yüzme havuzu inşaatını gezdi yapılan son çalışmalar hakkında bilgi alarak "Yüzme havuzu inşaatımız tam gaz ilerliyor. İnşallah sezona yetişmek için gayretle çalışmaya devam. Bölgemizin gençleri de sabırsız" dedi.

Çilimli, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçe halkına hizmet verecek olan havuzun en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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