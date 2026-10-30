Düzce Valiliği kadın masa tenisçileri Kamu Spor Oyunları'nda il şampiyonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında il birinciliğini kazanan Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı'nda yer alan öğretmenler, başarılarıyla gurur yaşattı.

Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birinciliğini elde etti. Takımda yer alan Çilimli Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Büşra Çiçek ile Kumluca Ortaokulu Rehber Öğretmeni Çağla Ayoğlu, kazandıkları başarıyı paylaşmak üzere Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, başarılı öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı