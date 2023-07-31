Düzce Üniversitesi Wushu branşında Dünya Üniversite Oyunlarında başarıyla temsil ediyor

Düzce Üniversitesi, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. Dünya Üniversite Oyunlarında Wushu branşında başarıyla ülkemizi temsil ediyor. Spor alanında ulusal ve uluslararası alanda başarılarına devam eden üniversitenin öğrencisi Mehmet Demirci, 52 kiloda yarı finale yükselerek final için iddialı olduğunu gösterdi. Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar da Milli Takımlar Sorumlusu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. Dünya Üniversite Oyunlarında ülkemizi, Düzce Üniversitesini Wushu branşında başarıyla temsil ediyor.

Eğitim, kültür sanat, Ar-Ge ve inovasyon gibi her alanda çalışmasını yürüten Düzce Üniversitesi, spor alanında da ulusal ve uluslararası alanda başarılarına devam ediyor. Dünya genelinde yoğun bir katılımın olduğu şampiyonada Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve şuan Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Mehmet Demirci, Wushu branşında 52 kiloda yarı finale yükselerek, final için iddialı olduğunu gösterdi.

Ayrıca Demirci'nin yanı sıra Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar da Wushu Milli Takımlar Sorumlusu olarak ülkemiz sporcularının başarılı olması için 31.Dünya Üniversite Oyunları'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada; "Düzce Üniversitesi olarak; ülkemizi ve Üniversitemizi temsil eden öğretim üyemiz ve öğrencimiz başta olmak üzere, tüm sporcularımızı tebrik eder, başarılı olmalarını dileriz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE