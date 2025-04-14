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Düzce Üniversitesi Tekvando Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti

Düzce Üniversitesi Tekvando Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti
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Düzce Üniversitesi öğrencileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda önemli başarılar kazanarak dikkat çekti. Hümeyra Kar gümüş, Emir Perçin bronz madalya elde etti.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Hümeyra Kar, +73 kilo kadınlarda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencisi Emir Perçin, 68 kilo erkeklerde Türkiye üçüncülüğü derecesiyle bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Mühendislik Fakültesi öğrencisi Abdurrahman Alömer ise, 54 kilo erkeklerde Türkiye beşincisi oldu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemizi başarılı bir şekilde temsil eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki süreçte başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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