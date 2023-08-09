Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Mezunu Mehmet Demirci Rektörü Ziyaret Etti

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Mehmet Demirci, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti. Ziyarette, Demirci'nin Chengdu'da düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'nda kazandığı gümüş madalya ve şampiyonaya hazırlık süreci hakkında bilgi verildi.