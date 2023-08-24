Düzce Tenis Kulübü'nde 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası Başladı
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Düzce Tenis Kulübü'nün ev sahipliğini yaptığı 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından 62 başarılı sporcuyla başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, turnuvaya katılan küçük tenisçilerle ve aileleriyle bir araya gelerek başarılar diledi.
Düzce Tenis Kulübü'nün ev sahipliğini yaptığı 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası başladı.
Düzce Tenis Kulübü'nün ev sahipliğini yaptığı 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvasına Türkiye'nin dört bir yanından 62 başarılı sporcu katıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı Düzce'ye gelen küçük tenisçilerle ve aileleriyle bir araya gelerek sporculara başarılar diledi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor