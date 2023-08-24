Düzce Tenis Kulübü'nde 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası Başladı

Düzce Tenis Kulübü'nün ev sahipliğini yaptığı 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından 62 başarılı sporcuyla başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, turnuvaya katılan küçük tenisçilerle ve aileleriyle bir araya gelerek başarılar diledi.