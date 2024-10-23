Üye Girişi
Haberler

Düzce'nin Gururu Aleyna Eylül Yılmaz'a Ziyaret

Düzce'nin Gururu Aleyna Eylül Yılmaz'a Ziyaret
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, boks milli sporcusu Aleyna Eylü Yılmaz'ı evinde ziyaret ederek başarıları hakkında bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Boks milli sporcusu Aleyna Eylül Yılmaz'ı evinde ziyaret ederek, çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Düzce'nin gururu olan milli sporcusu Aleyna Eylül Yılmaz'ın evine ziyaret gerçekleştirdi. Bosna Hersek Banja Luka'da düzenlenen 2024 Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Üst Minik Kadınlar kategorisinde mücadele ederek ikinci olan Aleyna Eylül Yılmaz'ın başarısı ziyarette konuşuldu.

İl Müdürü İsa Yazıcı, "İlimiz ve ülkemizi almış olduğu derece ile gururlandıran Aleyna Eylül Yılmaz'ı canı gönülden kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda Dünya şampiyonluklarını da görürüz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler İsa Yazıcı Gençlik Eylül Yaşam Spor

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.