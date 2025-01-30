Düzce'nin Genç Bayanları Havalı Silahlar Kupası'nda Türkiye İkincisi Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcular havalı silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası Genç Bayanlar takım yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Mersin'in Erdemli Atış Poligonunda 17 -23 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası Genç Bayanlar takım yarışmasına 20 takım katıldı. Genç Bayanlar Takım yarışlarında Düzce'yi temsil eden Hayrunnisa Gözütok, Şeymanur Koyuncu ve Tuğçenur Şar Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye ikincisi olan sporcular elde ettikleri başarıdan dolayı Nisan ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil etmeye hak kazandı. - DÜZCE