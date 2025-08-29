Düzce Kız Basketbol Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Düzce Kız Basketbol Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu
Adana'da düzenlenen Analig Basketbol Türkiye Finalleri'nde Düzce kız takımı, gösterdiği azimle turnuvayı üçüncü sırada tamamladı ve Düzce'ye bronz madalya kazandırdı.

Analig Basketbol Türkiye Finalleri'nde Düzce kız takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Adana'da 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Analig Basketbol Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Düzce kız basketbol takımı, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Melih Karadağ eşliğinde turnuvaya katılan kızlar, güçlü rakipleri karşısında gösterdikleri azim ve takım ruhu sayesinde, finallerde kürsünün üçüncü basamağına çıkmayı başardı.

Başarılı sporcular elde ettikleri bu başarı ile Düzce'ye bronz madalyayı kazandırdı. - DÜZCE

