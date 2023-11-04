Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde Ekim Ayının En Başarılı Personelleri Ödüllendirildi
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Düzce'de polis ekipleri arasında başarılı olan personeller arasında yapılan çalışmalarda her ayın en başarılı personelleri ödüllendiriliyor. Bu çerçevede Ekim ayında üstün başarılı ve gayret gösteren polislere İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde Ekim ayının en başarılı personelleri ödüllendirildi.
Düzce'de polis ekipleri arasında başarılı olan personeller arasında yapılan çalışmalarda her ayın en başarılı personelleri ödüllendiriliyor. Bu çerçevede Ekim ayında üstün başarılı ve gayret gösteren polislere İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor