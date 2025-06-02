Düzce Hürriyet Ortaokulu, Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu

Düzce Hürriyet Ortaokulu, Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu
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Düzce Hürriyet Ortaokulu, okul sporları voleybolda Türkiye finallerinde dördüncü olarak büyük bir başarı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, okul sporcularını tebrik etti ve hediyeler verdi.

DÜZCE (İHA) – Okul Sporları Türkiye finallerinde dördüncü olan Düzce Hürriyet Ortaokulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Düzce'de okul sporları voleybolda şampiyon olarak Türkiye şampiyonasına katılan Hürriyet Ortaokulu, Çanakkale'de ki finallere giderek Düzce'yi temsil etmişti. Burada bir çok okula karşı başarılı mücadele veren Hürriyet Ortaokulu, şampiyonada Türkiye dördüncüsü olarak büyük bir başarı elde etmişti. Voleybol şampiyonasına katılan okul sporcularından Buğlem Ay, Zeynep Şahinşah, Mina Koroş, Ela Buğlem Ak, Cemre Ece Dağcı, Gökçe Gül, İlkyaz Eflin Kafalı, Tuğçe Beren Zengin, Zeynep Azra Bayraktar ve Eylül Yılmaz Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaretti. Öğrencilerin ve sporcuların başarılarından dolayı tebriklerini ileten Yazıcı, sporculara hediye takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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