Düzce Gölyaka'da 2. Efteni Duatlonu 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla yapıldı

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2. Efteni Duatlonu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu, Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi, İl Özel idaresi tarafından düzenlenen Efteni Duatlonu öncesi sporcular, Gölyaka Kültür Park'ta antrenman yaptı.

Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan'ın startını aynı noktada verdiği organizasyonda yer alan 23 ilden 230 sporcu, ilk olarak 4 kilometrelik Hermes Koşusu ile mücadeleye başladı.

Duatlon, 20 kilometrelik Eftelya Bisiklet Etabı'nın ardından 2 kilometrelik Zeus Koşusu ile tamamlandı.

Etkinlik sonunda sporculara plaket ve madalya, genel klasmanda ilk 3'e girenlere de para ödülü verildi.

Kaynak: AA