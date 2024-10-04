Üye Girişi
Haberler

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Kaynaşlılı Sporcularla Bir Araya Geldi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Kaynaşlılı Sporcularla Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Kaynaşlı spor salonunda sporcularla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu ve spor faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Kaynaşlı spor salonunda Kaynaşlılı sporcular ile bir araya gelerek, spor faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce'de gençlerin sporlarla buluşturulması için tüm ilçelerde aralıksız bir şekilde devam eden çalışmalar ile ilde spor yapan genç sayısında ciddi oranda artış sağlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın girişimleri ile tüm ilçelerde spor antrenörlerinin arttırılması ile sporcu sayısının da arttırıldığı ilçelerden birisi olan Kaynaşlı'da, sporcular İl Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldi. Okçuluk ve voleybol antrenmanlarını izleyen Yazıcı, sporcuların sorun ve sıkıntılarını dinlemesinin yanı sıra yapılacak spor faaliyetleri ile ilgili olarak da bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsa Yazıcı Kaynaşlı Gençlik Spor

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr) Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı izle! BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? 4 Ekim güncel altın fiyatları! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir? Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvan hakları neler? SON DAKİKA: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgula! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 4 EKİM | ATV canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title