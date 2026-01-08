Haberler

Genç erkekler futsal heyecanı sona erdi

Genç erkekler futsal heyecanı sona erdi
Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Futsal Müsabakaları, final maçlarıyla sona erdi. Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon olurken, Düzce Spor Lisesi ikinci, Esin Olcay Anadolu Lisesi üçüncü ve Farabi Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Genç Erkekler Futsal Müsabakaları, final maçlarının ardından tamamlandı.

Bahçeşehir Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı turnuva, büyük bir heyecana ve sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuva boyunca okullarını en iyi şekilde temsil etmek için ter döken takımlar arasında yapılan müsabakalar sonucunda Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyonluk ipini göğüsledi. Turnuvayı Düzce Spor Lisesi ikinci, Esin Olcay Anadolu Lisesi üçüncü ve Farabi Anadolu Lisesi dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını; Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Gürler ile Talha Cebeci ve Düzce Fen ve Teknoloji Hafız AİHL Müdürü Gürol Ün takdim etti. - DÜZCE

