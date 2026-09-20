Haberler

Düzce Extreme Yarışı'nda TR1'de Ahmet Kurt-İbrahim Ateş ikilisi birinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Extreme Yarışı'nda TR1'de Ahmet Kurt-İbrahim Ateş ikilisi birinci oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOSFED, 2026 Extreme Kupası'nın ikinci ayağı Düzce Extreme Yarışı'nı Düzce'de gerçekleştirdi. İkinci günde 9 araç ve 18 sporcu, 19 engel kapısında mücadele etti; TR1'de Ahmet Kurt-İbrahim Ateş ikilisi, TR2'de Emirhan Kutlu-Yunus Çalıiçi ikilisi birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 Extreme Kupası'nın ikinci ayağı olan Düzce Extreme Yarışı, Düzce'de yapıldı.

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Belediyesi ve Düzce İl Özel İdaresinin destekleriyle, Koç İnşaat ve BMS Group ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 9 araç ve 18 sporcu, Gölyaka Kültür Park'ta hazırlanan 19 engel kapısında yarıştı.

Sporcular, çamur havuzları, büyük kaya kütleleri ve derin kuyularından oluşan etapları kendi imkanlarıyla aşarak en kısa sürede yarışı tamamlamaya çalıştı.

Sürücülerin zorlandıkları etaplarda co-pilotlar devreye girerek çeki demiri ve halatlar vasıtasıyla araçları parkurdan çıkardı.

Kültür Park alanında oluşturulan kamp alanında yarışmayı izleyenler, zorlanan sporculara zaman zaman alkışlarla destek verdi.

Yarışmada "TR 1 (Motor hacmi 3000 cc'ye kadar olan araçlar)" kategorisinde Ahmet Kurt- İbrahim Ateş ikilisi parkuru en kısa sürede tamamladı. Bu ikiliyi Hüseyin Esen-Selim Avcı ve Cahit Ergüzen-Polat Ergüzen çiftleri takip etti.

"TR 2 (Motor hacmi 3000 cc üzeri araçlar)" kategorisnde ise Emirhan Kutlu-Yunus Çalıiçi birinci, Oğuz Kağan Öztürk-Gökhan Yalçın ikinci, Cihan Çelikten-Seyfullah Tahir iklisi ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi
İstanbul’da gizemli kayıp: 49 yaşındaki adam için arama çalışmaları sürüyor

3 çocuk babası Mustafa’dan 7 gündür haber yok: Ekipler ormanda arıyor
Kamyonetin kapısı açıldı, bir anda kendini yolda buldu

Kamyonetin kapısı açılınca kendini yolda buldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti

Yıldız isim, Okan Buruk'u şikayet etti
Türkiye'de bir ilk! Kalbi duran hastada beyin hasarını önleyecek sistem Aydın'da uygulanacak

Kalbi duran hastanın beynini koruyacak! İlk kez Türkiye'de
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Mikrofonu eline aldı, herkesi şaşkına çevirdi! Milyonlar onu konuşuyor
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar
Bodrum'da 2 köpeğin üzerinden geçip giden sürücünün izi bulundu! Ankara'da olduğu tespit edildi

2 köpeğin üzerinden geçip kaçmıştı! İzi Ankara'da bulundu
Beşiktaş taraftarından Rojin Kabaiş'in mezarına ziyaret

Şehre gelir gelmez oraya koştular! Beşiktaş taraftarları mezarlıkta
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! 'Şartlar yerine gelmezse...'

İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış!