Düzce'deki Gençler Kan Bağışında Bulundu

Gençlik Spor Bakanlığı Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtları Aliya İzzetbegoviç yurdunda kalan öğrenciler farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulundular. Yurdun bahçesine gelen Kızılay'a ait kan aracına gelen öğrenciler "Her damla kan bir can" diyerek kan bağışı yaptılar. Tek kaynağı insan olan kan bağışında bulunan gençlerin bağışladığı her kan bir çok kişiye can olacak. - DÜZCE