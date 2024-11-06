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Düzce'de Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

Düzce'de Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu
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Düzce'de düzenlenen yurtlar arası masa tenisi turnuvasında, kızlarda Mahpeyker Sultan Yurdu, erkeklerde ise Hafız Hasan Şen Yurdu birinci oldu. Turnuvada dereceye giren yurtlar bölge şampiyonalarında Düzce'yi temsil etmeye hak kazandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yurtlar arası masa tenisi turnuvasında kızlarda Mahpeyker Sultan Yurdu, erkeklerde Hafız Hasan Şen Yurdu şampiyon oldu.

Yurtlarında kalan gençlerin katılımıyla her yıl büyük bir coşkuyla geçen, eğlenceli anlara ve büyük çekişmelere sahne olan spor turnuvaları bu yıl lig usulüyle gerçekleştiriliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencileri Bahçeşehir Spor Salonunda YurtLig Masa Tenisi Turnuvasında mücadele verdi. Çekişmelere sahne olan maçlarda Kızlarda; birinci Mahpeyker Sultan Yurdu, ikinci Zahidül Kevseri Yurdu, üçüncü Konuralp Yurdu oldu. Erkeklerde ise birinci Hafız Hasan Şen Yurdu, ikinci Cahit Zarifoğlu Yurdu ve üçüncü Akçakoca Yurdu oldu. Turnuvada dereceye giren yurtlar bölge şampiyonalarında Düzce'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gençlerin boş vakitlerini spor ile sanat ile değerlendirmelerinin çok önemli olduğunu belirterek başarılı olan sporcuları tebrik etti. Turnuvada derece yapan sporculara kupaları verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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