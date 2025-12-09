Yıldız kızlarda Hürriyet Ortaokulu şampiyon oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, 18 Temmuz Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla sona erdi. 30 takımın katıldığı şampiyonada Hürriyet Ortaokulu şampiyon oldu.

Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 18 Temmuz Spor Salonu'nda toplam 30 Yıldız takımının katılımıyla gerçekleşen müsabakalar sonunda Hürriyet Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü ve Fatih Ortaokulu dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, müsabakalar boyunca sergilediği üstün centilmenlik ve sportmen davranışlar nedeniyle Özel Su Damlası Ortaokulu öğrencisi Nefin Özsoy'a, turnuvanın en anlamlı ödüllerinden biri olan Fair Play Belgesi'ni takdim etti.

Müsabakalarda dereceye giren okullara ise ödülleri, İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından verildi. - DÜZCE