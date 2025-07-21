Gümüşova'da Skeet Atış Yarışması Gerçekleştirildi

Skeet Atış Yarışması düzenlendi.

Gümüşova Elmacık Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya sporcular büyük ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da yakından takip ettiği organizasyon, çekişmeli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Sporcular, şehitlerimizi anmak ve milli birlik ruhuna katkı sunmak amacıyla hedefleri başarıyla vurmaya çalıştı.

İl Müdürü Yazıcı, yarışma sonunda emeklerinden dolayı Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisi Ali Süler'e teşekkür ederek, bu anlamlı günde düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaptı. Sporun birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu belirterek, tüm sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE