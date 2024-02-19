Düzce'de Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresinin destekleriyle Düzce'de ki aktif ilçe spor kulüplerine ve deplasmanlı spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.

Düzce'de Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği yapıldı. Düzce Valiliği bünyesinde İl Özel İdaresi'nin destekleriyle aktif ilçe spor kulüpleri ve deplasmanlı spor kulüplerine malzeme yardımı töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Vali Selçuk Aslan sporculara başarılar diledi. Program malzemelerin dağıtımı ile sona erdi.

Programa; Vali Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ASKF Başkanı Murat Postoğlu, İGM Başkanı Fazlı Koç, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, amatör kulüplerin temsilcileri ve sporcular katıldı. - DÜZCE