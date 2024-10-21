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Düzce'de Spor Kompleksi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Düzce'de Spor Kompleksi İnşaatı Hızla Devam Ediyor
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Çayırtarla Mahallesi'nde inşaatı süren halı saha ve spor kompleksi için incelemelerde bulunan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, projeye dair bilgiler aldı. Halı saha ve basketbol sahasının yapımı devam ederken, bölgede çocuk parkı ve fitness aletleri yapımı tamamlandı.

Çayırtarla Mahallesi'nde yapımı devam eden halı saha alanında incelemelerde bulundu.

Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede Boğaziçi bölgesinde bulunan Ballar ve Çayırtarla Mahallelerinin ortak olarak kullanacağı spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı bölgede devam eden çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Halı saha ve basketbol sahasının yapımı devam ederken, çocuk parkı, fitness aletleri ve kamelyaların yapımı tamamlanan bölgede sahanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsa Yazıcı Basketbol Gençlik Yaşam Çocuk Spor

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