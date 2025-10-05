Düzce'de Özel Öğrenciler İçin Spor Etkinlikleri

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akçakoca gençlik Merkezi ilçede ki özel öğrenciler ile özel spor yaparak hareketlendirici etkinlikler gerçekleştirdi.

Akçakoca gençlik Merkezi'nde Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Özel Yürekler Öğrencileri özel spor etkinliklerinde bulundu. Özel öğrencilere ilk olarak koşu etkinliği yapılmasının ardından hareketlendirici oyunlar etkinliği gerçekleştirildi. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek olan özel spor etkinliğinde özel öğrencilerin daha hareketli kalmaları planlanıyor. - DÜZCE