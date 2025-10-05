Haberler

Düzce'de Özel Öğrenciler İçin Spor Etkinlikleri

Düzce'de Özel Öğrenciler İçin Spor Etkinlikleri
Güncelleme:
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Akçakoca Gençlik Merkezi'nde özel öğrenciler için hareketlendirici spor etkinlikleri düzenledi. İlk etkinlikte koşu ve oyunlar yapılarak öğrencilerin daha aktif olmaları hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akçakoca gençlik Merkezi ilçede ki özel öğrenciler ile özel spor yaparak hareketlendirici etkinlikler gerçekleştirdi.

Akçakoca gençlik Merkezi'nde Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Özel Yürekler Öğrencileri özel spor etkinliklerinde bulundu. Özel öğrencilere ilk olarak koşu etkinliği yapılmasının ardından hareketlendirici oyunlar etkinliği gerçekleştirildi. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek olan özel spor etkinliğinde özel öğrencilerin daha hareketli kalmaları planlanıyor. - DÜZCE

